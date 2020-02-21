Haberler » Spor » Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası başladı - Spor

Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası başladı

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

21.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:03
Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası başladı

Gelişmekte Olan Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Dalga Sörfü Şampiyonası, 'nın ilçesinde başladı.

Kleopatra Plajı'nda iki gün sürecek organizasyonda 60 sporcu, uzun tahta, kısa tahta ve sup (kürek sörfü) kategorilerinde mücadele verecek.

GOSBF Dalga Sörfü Asbaşkanı Hürol Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, dereceye girecek sporcuların uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edeceklerini aktararak, "Milli takıma girecek arkadaşlar, mayıs ayında 'da yapılacak yarışlara katılacak. Ayrıca olimpiyat kotası alınması halinde de Tokyo 2020'de ülkemizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Şengül, şampiyonaya katılımın yüksek seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası başladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler