Dalaman "Erişilebilir Kent" İçin İlk Adımı Attı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Dünya Engelliler Birliğince (WDU) düzenlenen toplantıya katılan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, "Erişilebilir Kent" olma yolunda ilk adımı attıklarını açıkladı.

Erişilebilir şehirler ve turizm alanında çalışmalar yürüyen WDU'nun, New York'da Birleşmiş Milletler (BM) binasında, Dünya Şehirler Günü'nde düzenlediği "Erişilebilir Şehirler" tanıtım toplantısına katılan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, ilçeyi ve bölgeyi tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Şaşmaz, Kayacık Sahili'nde düzenlediği basın toplantısı ile bölge turizmine katkı sağlayacak proje kapsamında çalışmalara hız vereceklerini ifade etti.

BM'nin merkez binasında 88 ülkeden 400 kuruluşun üye olduğu Dünya Engelliler Birliği'nin toplantısında konuşma yaptığını belirten Başkan Şaşmaz; "İlçemizin güzelliklerini, dezavantajlı insanlarımızın yaşayabileceği, erişebileceği kent profilinin bizim ilçemize çok uygun olduğunu anlattık. Yaşanabilir düzenin, iklim şartlarının, tabiat güzelliğinin, şehir merkezinde havalimanı olmasının avantajlarını anlatma imkanı dulduk. Önemli ve özel bir toplantıya katılarak ilçemi ve bölgemi temsil etmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

"İlgiyle karşılandık, bölgeye katkı sağlayacak"

Dünyada yaklaşık 1 Milyar 200 Milyon engelli insanın yaşadığını ve erişilebilir turizmin çok büyük potansiyele sahip olduğunu anlatan Şaşmaz; "Engelli vatandaşlarımızın gerek yaşamak, gerek tedavi yada tatil için bölgemizi tercih etmesinin neden uygun olduğunu anlattık. Çok ilgi gördük. Dünya Engelliler Birliği tarafından, birliğin merkezini Dalaman yapalım diyecek kadar büyük ilgi gördük. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Bu çalışma bir başlangıç, ileride Dalaman ilçemizin yanı sıra Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Datça ve tüm ilimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Çok büyük mesafe kat ettik. Dünyada 1 Milyar 200 Milyon engelli insan yaşıyor. Bu insanlarımızın hem günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği hem de tedavi ortamı bulabileceği yer aranıyor. Bunun için en uygun alanın Dalaman bölgesi olduğu düşüncesindeyiz. Aynı zamanda kaplıcamızın olması, kaplıcamızın kas, eklem ağrılarına, sedef hastalığına tedavi uygulayabilecek durumda olması bölgemizin cazibesini arttırmakta. Erişilebilir Kent konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz, gelecekte bu konudan alacağımız katkıyı hep birlikte göreceğiz." dedi.

"Eksikliklerimizi gidererek cazip hale getireceğiz"

Türkiye'de "Engelsiz Kent" projesi kapsamında WDU ile birlikte çalışan üç belediyeden biri olduklarını belirten Başkan Şaşmaz; "Alanya, Mersin ve Dalaman üç belediyeyiz. Mersin 4 yıl, Alanya 1 yıl önce biz ise 6 ay önce projeyle ilgili çalışmalara başladık. Projede, Mersin belli bir mesafe almış, önümüzdeki aylarda Mersin ve Alanya ile birlikte çalışmalarımız olacak. Birlikte kat ettiğimiz mesafeyi göreceğiz. Türkiye'ye de bu projede rehberlik etmiş olacağız. Şuanda yaptığımız hizmetlerdeki eksikliklerimizi gideriyoruz, çalışmalarımızı standartlara uygun yapıyoruz. Eksiklerimizi gidererek, buranın cazip hale gelmesini sağlayacağız. Olaya sadece Dalaman değil, bölgemiz açısından olumlu yönde bakıyoruz. Bu projenin bölgedeki lokomotif belediyesi olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Şaşmaz, projenin ilçede ve bölgede istihdama katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. - MUĞLA