Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek

Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, korona salgını nedeniyle 160 bin çalışanına destek olmak için kişi başı 1.000 euro (yaklaşık 9 bin 500 lira) ikramiye verecek. Şirketin dağıtacağı ikramiye toplamda 160 milyon euroyu (1,5 milyar lira) buluyor.