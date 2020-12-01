Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek
01.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:16
Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, korona salgını nedeniyle 160 bin çalışanına destek olmak için kişi başı 1.000 euro (yaklaşık 9 bin 500 lira) ikramiye verecek. Şirketin dağıtacağı ikramiye toplamda 160 milyon euroyu (1,5 milyar lira) buluyor.
Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, Almanya'daki çalışanlarına bin euro ikramiye ödeyeceğini açıkladı.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE DESTEK OLUNACAK
Verilen bilgiye göre, tek seferlik ikramiyeler ile şirket çalışanlarının koronavirüs salgını kaynaklı yaşadığı zorluklara destek olunması amaçlanıyor. Yapılan açıklamada, şirketin Almanya'daki 160 bin çalışanının aralık ayı maaşları ile birlikte ek ikramiye alacağı kaydedildi.
TOPLAM 160 MİLYON EURO DAĞITACAK
Daimler bünyesindeki Mercedes Benz AG, Daimler Truck AG, Daimler Mobility ve şirketin diğer birimlerindeki çalışanlara dağıtılacak ikramiyelerin vergilendirilmeyeceği de verilen bilgiler arasında. Daimler'in dağıtacağı ikramiyenin toplam tutarı 160 milyon euroyu buluyor.