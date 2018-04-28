Daib 2017 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu Toplantısı

Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) 2017 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Palandöken'de bir otelin Konferans Salonu'nda düzenlenen ve birliğe bağlı 17 ilin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 645 üyenin katıldığı genel kurul, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, toplantıda yaptığı 10 yıldır DAİB'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğünü anımsattı.

Bu göreve geldiğinde bir odayı dolduramayacak delegeyle seçimleri yaptıklarını anlatan Şengel, DAİB ailesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.

Şengel, Türkiye'nin çeşitli illerinden genel kurula katılan birlik mensuplarına teşekkür ederek, görev süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Hiç ihracat yapmamış birçok firmamızı ihracatla tanıştırdık"

Şengel, bölgenin farklı illerinden 102 firmanın yer aldığı 6 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Henüz diğer birlikler ikinci projelerini yapmadığı halde biz 6 projemizi sağ olsun Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığının destekleriyle bitirdik. Bu projelere kimler dahil olduysa istedikleri ülkeye ve fuarlara götürdük. Firmalarımızın tercümanlar eşiliğinde ihracat yapmalarını sağlamaya çalıştık. Toplamda 500'e yakın firmanın katılımıyla 45 ülkeye ticari ziyaretler gerçekleştirdik. Firmalarımız yaklaşık 10 bin yabancı firmayla ikili görüşme gerçekleştirdi. Hiç ihracat yapmamış birçok firmamızı ihracatla tanıştırdık."

Görev süresinde binden fazla firmayı ziyaret edip bölge illerinde 50'ye yakın toplantı yaptıklarını aktaran Şengel, ihracatçıların daha pratik ihracat yapması amacıyla 10'u aşkın araştırma ve analiz kitabı hazırladıklarını dile getirdi.

Şengel, bölge illerinde 2 bini aşkın firmanın katıldığı 150'den fazla seminer ve eğitimler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 720 firmaya birlik bütçesince ücretsiz e-ihracat üyeliği desteği, bine yakın firmamıza 3'er ay boyunca ihracat danışmanlığı sağladık ve bu firmaların ihracat eylemini ortaya çıkardık. Birliğimiz kanalıyla üye firmalarımızın yaklaşık 100 milyon civarında ihracat desteği almasını sağladık. Bugüne kadar benimle gece gündüz çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek başkana başarılar diliyorum."

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da "Bu bir demokratik yarış. Bu yarışın kardeşçe bayram havasında olacağını biliyorum. Kurulda iki kardeşimiz yarışacak ve delegelerin oylarıyla seçilecek. İnşallah bu kurul DAİB ve 17 il için hayırlara vesile olur." dedi.

"Yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ihracatın gücünü artıracak"

Ilıcalı, Şengel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye hızla büyüyor. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Yeni bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz, bu sistem ihracatın, DAİB'in gücünü artıracak. İhracatın artmasında önemli husus ulaştırma altyapısı. Yıllarını ulaştırmaya vermiş biri olarak Bakü-Tiftis Demiryolu Hattı'nı çok önemsiyorum. Demiryolu altyapısı ve havaalanlarıyla tamamen ihracata hazır altyapımız var. Daha fazla ihracat yapalım ve Türkiye'yi büyütelim." dedi.

Konuşmaların ardından Ethem Tanrıver ile işadamı Osman Bahar'ın DAİB yönetim kurulu başkan adayı olduğu genel kurulda oylama işlemi başladı.

Toplantıya, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve DAİB'e bağlı birlik üyeleri katıldı.