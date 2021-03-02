Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
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Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor

02.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:56
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor

TUNCELİ'de bulunan Pülümür Vadisi, yılın her mevsimi doğal güzelliği ve yaban hayatı zenginliği ile ilgi çekiyor.

TUNCELİ'de bulunan Pülümür Vadisi, yılın her mevsimi doğal güzelliği ve yaban hayatı zenginliği ile ilgi çekiyor. Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, vadideki karların bir bölümünün erimesiyle Çırtan Şelalesi, akmaya başladı. Şelaleye yaban keçilerinin de gelmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Her mevsim ayrı güzelliği olan Pülümür Vadisi, bitki örtüsü ve yaban hayatı varlığıyla ziyaretçi çekiyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla bölgede dağlardaki karlar erimeye başladı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan Çırtan Şelalesi'nde, su için gelen yaban keçileriyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Karların erimesiyle oluşan şelalenin görsel şölen oluşturduğunu belirten çevre sakinlerinden Cüneyt Coşkun, "Çetin bir kışı geride bıraktık. Cemre düştü ve havalar ısınmaya başladı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle de kar suları eridi ve şelaleler oluştu. Pülümür Vadisi endemik türler ve yaban hayatıyla zengin bir vadi ve metrelerce yüksekten akan şelalesiyle çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Şelaleye su ihtiyaçlarını karşılamaya gelen yaban keçileri de seyrine doyumsuz bir an ortaya çıkardı. Bizler de buraya gelerek bu görsel şöleni fotoğrafladık" dedi.

Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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