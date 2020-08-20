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Dağcılar, Demirkazık'ta yaz eğitimi alıyor

- Dağcılar, Demirkazık'ta yaz eğitimi alıyor Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2020 yılı programında yer alan yaz dağcılık eğitimi faaliyetleri Aladağlar'da başladı.

20.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:09

- Dağcılar, Demirkazık'ta yaz eğitimi alıyor

NİĞDE - Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2020 yılı programında yer alan yaz dağcılık eğitimi faaliyetleri Aladağlar'da başladı. 34 kulüpten 63 sporcunun katıldığı eğitimler, 7 antrenör ve 1 teknik direktor eşliğinde veriliyor.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan ve dünya genelinde birçok dağcının tırmanış için tercih ettiği Demirkazık'ta gerçekleştirilen eğitimlerde genç dağcı adaylarına temel eğitimler veriliyor. Kampta yaşam, temel tırmanış ve iniş teknikleri ile dağcılık faaliyetini güvenle yürütebilmek için bir hafta teorik ve pratik eğitim alan katılımcılar başarı gösterirlerse eğitimlerin devamına katılmaya hak kazanabiliyor.

Eğitimle ilgili bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilcisi ve Dağcılık Antrenörü Şahap Eryılmaz, "Türkiye Dağcılık Federasyonu Yaz Dağcılık Eğitimi 3. kampındayız. Aladağlar bölgesinde federasyonun eğitimleri düzenleme sebeplerinden bir tanesi bölgemizin pandemi ile ilgili olarak çok az vaka görülmesi bir diğeri ise dağcılık için Aladağlar'ın çok uygun olması. Eğitim kampları bilhassa yeni başlayan sporcular ve ileri düzey sporcular için yüzlerce değişik çalışma yapabileceği rotaların bulunmasıdır. Bizim buradaki kampımızda şu an 63 sporcu, 7 antrenör ve 1 teknik direktör bulunuyor. 1 haftalık süreli yaz dağcılık C kampı eğitimi devam ediyor. Buradaki eğitimlerde sporcularımız kampta yaşam, temel tırmanış teknikleri, inişler ve taptap eğitimi olarak uygulamalı eğitim görmekteler. Teorik eğitim için federasyonun eğitim merkezini kullanmaktayız" dedi.

Şahap Eryılmaz: "Aladağlar vaka görülmemesi nedenleriyle tercih edildi"

Cımbar Vadisi'nde devam eden eğitimlerde federasyonun bu bölgeyi tercih etme sebebini de anlatan Eryılmaz, "Bu vadiyi eğitimler için dağcılık federasyonu tercih ediyor. Çünkü her kademede eğitim verebiliyor ve güvenlik tedbirlerini kolaylıkla alabiliyoruz. Pandemi sürecinde sporcular evde kaldı yeniden il dışı seyahatlere izin başlaması ile Aladağlar'a bir akın başladı bunda en büyük etken dağcılık sporunun bireysel ve doğada yapılan bir spor olması etken oldu. Evinde kalan sporcular için bu bir fırsat oldu. Bu sporda evde antrenman yapma şansı yok. Doğada yapılan bir spor olduğu için. Aladağlar'da bu yönüyle çok uygundu ve vaka görülmemesi nedenleriyle tercih edildi" şeklinde konuştu.

Didem İnci: "Aladağlar Türkiye'nin tırmanış ve dağcılık konusunda cennet"

En büyük hayalinin Demirkazık zirvesine tırmanmak olduğunu söyleyen sporculardan Didem İnci ise, "'Bulunduğum koşullarda bunun bir ortak çevresine erişemediğim için böyle sporlara başlayamamıştım. Üniversitede buna yönelik topluluklar olduğu için bu vasıtayla başlayabildim ancak arkadaş çevrenizle bir yere kadar ilerleyebiliyorduk ve Türkiye'de bu konuyu en iyi yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu olduğu için buraya geldim. Aladağlar Türkiye'nin tırmanış ve dağcılık konusunda cenneti diyebileceğimiz bir bölge. Bütün dağcıların buraya gelmek ve buradaki bütün zirveleri bitirmek hayalidir. Benim de hayalim Büyük Demirkazık Zirvesi ve aldığım eğitimlerle oraya çıkmak için çaba göstereceğim"' dedi.

İsmet Yiğit Etyüzen: "Aladağlar bizim için dağcılığın merkezi"

Şehir hayatından sıkıldığını ve doğaya geldiğini ifade eden sporculardan İsmet Yiğit Etyüzen, "Şehir hayatı sıkıcı ve monoton bir hayat. Doğa ve doğa sevgisi de küçük yaşlardan itibaren geldiği zaman ileriki zamanlarda doğada hem insan azlığı hem farklılık, doğa dediğimiz zaman insanların nefes aldığı yer olduğu için bu alana yöneldim. Dağcılık bizi diğer hayatımızdan soyutladığı için biz bu şekilde kendimizi burada bulduk. Aladağlar bizim için dağcılığın merkezi diyebileceğimiz bir konum çünkü imkan ve seviyeler Türkiye'nin mabedi" diye konuştu.

Eğitim çok verimli geçtiğini ileride tecrübeli bir sporcu olabileceğini belirten sporculardan Müge Tez, "1.5 senedir bu sporla ilgileniyorum biraz daha ilerletmek istediğim için Türkiye Dağcılık Federasyonuna başladım. B eğitimin Aladağlar'da olmasına gerçekten çok sevindim. Çünkü tırmanışçılar ve yürüyüşçüler için çok güzel bir yer ve tarihi dokusu bozulmamış. 5 gündür bu eğitimdeyiz ve beslenmemizden, giyimimizden çanta yerleştirmemizden her şeyden ders aldık. Eğitimlerimiz devam edecek ve kendi grubumuzla beraber bu sporu daha çok bireysel yapabileceğiz. Çünkü gerçekten güzel bir eğitim veriliyor ve donanımlı sporcular yetiştiriliyor. Şu anda da iyi sporcular mevcut umarım ben de bir gün onlardan biri olabilirim" dedi.

Dağcılar, Demirkazık'ta yaz eğitimi alıyor

Kaynak: İHA

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