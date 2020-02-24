Da Rocha'nın Strasbourg'a Gönderdiği Füze

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

Frederic da Rocha Şubat 2004'te Strasbourg'a karşı Stade de la Beaujoire'de oynadıkları maçta Strasbourg kalesine olağanüstü bir füze gönderiyor. Maçın sonucu 1-1 olurken Dugout farkıyla bu muhteşem golü sizler için hazırladık.