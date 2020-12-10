D Grubu'nun lideri Eczacıbaşı VitrA

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu birinci etap turnuvasının son gününde Rus ekibi Dinamo Moskova ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti ve liderlik koltuğundaki yerini aldı.