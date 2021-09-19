Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sürecindeki ön eleme müsabakaları Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sürecindeki ön eleme müsabakaları Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Pekin kentinde 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın ön eleme müsabakaları Erzurum'daki curling salonunda yapılacak.

Dünya Curling Federasyonu ile Türkiye Curling Federasyonu tarafından organize edilecek elemeler, 3-9 Ekim tarihlerinde 'Karışık çiftler' ile 8-16 Ekim tarihlerinde 'Erkek ve kadınlar' kategorilerinde düzenlenecek.

Kovid-19 önlemleri alınarak yapılacak organizasyona, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

 Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Cansu Dere Demet Özdemir Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:52:34. #1.17#