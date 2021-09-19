Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak
Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sürecindeki ön eleme müsabakaları Erzurum'da gerçekleştirilecek.
Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sürecindeki ön eleme müsabakaları Erzurum'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Pekin kentinde 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın ön eleme müsabakaları Erzurum'daki curling salonunda yapılacak.
Dünya Curling Federasyonu ile Türkiye Curling Federasyonu tarafından organize edilecek elemeler, 3-9 Ekim tarihlerinde 'Karışık çiftler' ile 8-16 Ekim tarihlerinde 'Erkek ve kadınlar' kategorilerinde düzenlenecek.
Kovid-19 önlemleri alınarak yapılacak organizasyona, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.
AA / Sinem Er - Spor Haberleri