Cüneyt Köz: "Taraftarımızından özür diliyoruz"

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, Ankaragücü maçıyla ilgili olarak, "Bursaspor armasına yakışan bir oyun oynamadık. Taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'ne 4-0 mağlup olan Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Cüneyt Köz, şunları söyledi: "Taraftarlarımızdan camiamızdan özür dilemek istiyoruz. Kendimize, Bursaspor armasına, bu takıma, bu camiaya yakışan bir futbol ortaya koyamadık. Söylenecek söz yok. Ayağa kalkmamız lazım. Bunu yapacak grup bizleriz Kaliteli oyunculardan kuruluyuz. Hafta içi yeni bir hocamız geldi. Önümüzde 20 günlük bir ara var. Bu arayı iyi değerlendirip, camiaya yakışacak şekilde toparlanmamız lazım. Dediğim gibi herkesten çok özür diliyoruz" - BURSA

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