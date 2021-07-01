Cüneyt Köz: "En büyük transferimiz taraftarımız olacak"
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Cüneyt Köz: "En büyük transferimiz taraftarımız olacak"

Cüneyt Köz: 'En büyük transferimiz taraftarımız olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'la yeni sözleşme imzalayan Cüneyt Köz, bu sezon en büyük transferlerinin taraftar olacağını söyleyerek, "Onları tribünde görmek bizim için ekstra bir güç ve motivasyon. Tabii karşı takım için de ekstra bir korku" dedi.

Bursaspor'la yeni sözleşme imzalayan Cüneyt Köz, bu sezon en büyük transferlerinin taraftar olacağını söyleyerek, "Onları tribünde görmek bizim için ekstra bir güç ve motivasyon. Tabii karşı takım için de ekstra bir korku" dedi.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cüneyt, şunları söyledi: "Çalışmalara pazartesi başladık. Ona göre tempomuzu yavaş yavaş günden güne arttırarak Afyon kampına biraz daha hazır bir şekilde gidip güzel bir kamp dönemi geçirip sezona hazır bir şekilde başlamak istiyoruz. Geçen seneden beri birlik beraberlik içinde devam ediyoruz. Hocamız ve yeni yönetimle birlikte güzel bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Herkes mutlu herkes huzurlu. İyi gidiyoruz, iyi de çalıştığımızı düşünüyorum. Günden güne de kondisyonumuzu gücümüzü arttırarak hazırlanacağız."

"Onları tribünde görmek ekstra bir güç"

Tecrübeli futbolcu şöyle devam etti: "Bursaspor'un bu sene tek bir hedefi var ait olduğu yere geri dönmek. Geçen sene bunu kıl payı kaçırdık. Bu sene daha dikkatli olacağız. Yaptığımız hatalardan ders çıkarıp, daha iyi hazırlanıp, ait olduğumuz yere geri döneceğiz. En büyük transferimiz taraftarımız olacak. İnşallah taraftalarımız geri döner. Onları tribünde görmek bizim için ekstra bir güç, ekstra motivasyon. Tabi karşı takım için de ekstra bir korku. İnşallah en kısa sürede evimizde görmek isteriz."

"Batalla ile çalışmak bizim için gurur"

Cüneyt Köz son olarak Pablo Martin Batalla ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle belirtti: "Pablo Martin Batalla gibi bir efsanenin bizle beraber olması hepimiz için bir ekstra bir motivasyon. Hepimize yardımcı oluyor. Çok sıcak kanlı. Katılabildiği kadar antrenmanlara katılmaya çalışıyor. Kondisyonu da çok iyi. Mustafa hocayla konuşmak lazım, son 15 dakika falan oynar belki. İşin esprisi tabii, kendisi Bursaspor'un yaşayan bir efsanesi. Onunla çalışmak bir gurur. Bizle olması çok güzel bir şey." - BURSA

Cüneyt Köz: 'En büyük transferimiz taraftarımız olacak'
Cüneyt Köz: 'En büyük transferimiz taraftarımız olacak'
Cüneyt Köz: 'En büyük transferimiz taraftarımız olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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