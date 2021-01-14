Cüneyt Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi seçildi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2010-2020 yıllarını kapsayan 10 yılın en iyi hakemlerini belirledi. Bu göre FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, ikinci sırada kendisine yer buldu.