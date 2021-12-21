Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finalini yönetecek - Haberler
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Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finalini yönetecek

Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finalini yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek.

Bugün saat 18.45'te başlayacak olan müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yapacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan Sayedali M.Sayedali ve Omar A. Alshatti, dördüncü hakemi Abdullah M. Arab, AVAR'ı da Abdullah K. Hendeal olacak.

(İHA)

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