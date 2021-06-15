Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü

Macaristan maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihindeki en golcü futbolcu olan Ronaldo, Çakır'ın çaldığı penaltı sayesinde rekoru kırdı. Ancak penaltı öncesi Çakır'ın verdiği bir karar Ronaldo'yu çıldırttı. 76'da Macar rakibinin eline çarpan topta penaltı vermeyen Cüneyt Çakır, Ronaldo'dan büyük tepki gördü. Gol atma hırsı olan Portekizli star, bir süre Türk hakeme isyan etti. Ancak sonrasında attığı golle sinirin yerini mutluluk aldı.