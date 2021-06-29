Cüneyt Çakır, Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son 16 turu müsabakasında görev yapan Cüneyt Çakır, turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu. EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de toplam 9 maçta düdük çalan Çakır, 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakayı yönetti. Çakır, dün akşam yönettiği Hırvatistan-İspanya maçında sergilediği kusursuz performansla finale de göz kırptı.