Cüneyt Çakır, Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti
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Cüneyt Çakır, Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son 16 turu müsabakasında görev yapan Cüneyt Çakır, turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu. EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de toplam 9 maçta düdük çalan Çakır, 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakayı yönetti. Çakır, dün akşam yönettiği Hırvatistan-İspanya maçında sergilediği kusursuz performansla finale de göz kırptı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır'ın görev aldığı Hırvatistan-İspanya karşılaşmasıyla tarihe geçtiği belirtildi.

200'E YAKIN ULUSLARARASI MÜSABAKAYI YÖNETTİ

Açıklamada, Cüneyt Çakır'ın EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de toplam 9 maçta düdük çaldığı aktarıldı. FIFA kokartlı Türk hakemin 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakayı yönettiği ifade edildi.

Cüneyt Çakır'ın ayrıca EURO 2012'de İspanya ile İtalya arasında oynanan finalde, EURO 2020'de ise grup aşamasındaki İngiltere-İskoçya maçında dördüncü hakem olarak görev yaptığı kaydedildi.

Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:

EURO 2020:

Macaristan-Portekiz (Grup)

Ukrayna-Avusturya (Grup)

Hırvatistan-İspanya (Son 16)

EURO 2016:

Portekiz-İzlanda (Grup)

Belçika-İrlanda (Grup)

İtalya-İspanya (Son 16)

EURO 2012:

Ukrayna-İsveç (Grup)

İtalya-İrlanda (Grup)

Portekiz-İspanya (Yarı final)

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇINDA KUSURSUZ YÖNETİM

Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaştı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği dev maç nefesleri kesti. 85. dakikada uzun yıllar unutulmayacak bir karambol yaşandı. Hırvatistan, Orsic'le golü bulurken Cüneyt Çakır, gol çizgisi teknolojisi kullanarak santrayı gösterdi. 120 dakika İspanya'nın 5-3'lük üstünlüğü ile sona ererken Cüneyt Çakır, sergilediği kusursuz performansla finale göz kırptı.

Cüneyt Çakır, Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti
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Cüneyt Çakır, Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti - Haberler Spor
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