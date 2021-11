Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın Katılımıyla "2. Ümraniye Kitap Fuarı" Açılış Töreni Gerçekleştirildi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın Katılımıyla "2. Ümraniye Kitap Fuarı" Açılış Töreni GerçekleştirildiKitapları sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitapseverleri yazar, şair ve yayınevleriyle buluşturmak amacıyla Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Ümraniye Kitap Fuarı" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla Santral Meydanı'nda açıldı. Açılış konuşmasını yapan Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, "Türkiye'de kitap okunmuyor algısının yanlış olduğunu" söyleyerek, "2011'de 289, 2012'de 293, 2013'te 330, 2014'te 344, 2015'te 384, 2016'da 405, 2017'de 408, 2018'de 411, 2019'da 424, 2020'de 434 milyon adet bandrollü kitap yayınlandı. Kitap görülmez düşünceye can veriyor" dedi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yapmış olduğu konuşmasında, "Bizim, her yaştan insanımıza özellikle de çocuklarımıza okuma alışkanlığını aşılamak gibi güzel bir derdimiz var. Bu sebeple Ümraniyemize Anadolu Yakası'nın en büyük kitap fuarını kazandırdık. Bugün pandemi nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından, fuarda 100'den fazla yayın evi sizleri bekliyor. Ümraniyemizi kültür ve sanatın yeni merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Belediye binamızın önündeki meydana yepyeni bir Millet Kıraathanesi inşa ediyoruz. Yakın zamanda bittiğinde orası artık sizin mekanınız olacak. Ümraniye'ye 3 yeni Millet Kıraathanesi yapacağız. Kültür, sanat ve spor alanlarındaki yatırımlarımızla, Ümraniye'nin her geçen gün fark yarattığına, inşallah hep birlikte şahit olacağız. Bu güzel haberi de sizlere verdikten sonra, sizleri kitaplarla baş başa bırakmak istiyorum. Fuarımız, Ümraniyemiz'e ve İstanbulumuz'a hayırlı olsun" dedi. Kaymakamımız Cengiz Ünsal yapmış olduğu konuşmasında, "Medeniyetler edebiyat, kültür ve sanat adına ortaya koydukları değerleri sonraki nesillere yazı ve kitaplarla intikal ettirirler. Yaptığımız ve ortaya koyduğumuz çalışmaların kaybolmaması ve onların yeni nesillerle buluşması için teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tüm bunların kaydı gerekiyor. İşte bu kaydın en güzel şekli kitaplardır. Kitap ve kitapseverlerin buluşma sevincinin yaşandığı kitap fuarları, toplumda eğitim ve kültüre verilen önemin nişaneleridir. Kitap fuarları, sadece kitap alışverişi yapılan yerler değil; her yaştan ve her meslekten insanın bir araya geldiği, kültürel çeşitliliğin korunması ve yaşatılması bakımından oldukça önemli etkinliklerdir. Gerek yeni çıkan kitapları okurlarla buluşturan, gerekse okurların yazarlarla etkileşime geçmesi ve düşünce alışverişinde bulunmaları için ortak bir zemin oluşturan bu fuarlar, on binlerce kitabı bir arada bulabileceğimiz yerlerdir. Bizler için en kolay ve en etkili öğrenme yollarından birisi kitap okumaktır. Ruhumuzu yücelten ve bizleri cahilliğin pençesinden kurtaran kitaplar, her türlü bilginin kaynağı olduğu gibi kültürel mirasın gelecek nesillere ulaşmasını sağlayan önemli bir araçtır. Gelişmiş toplumların parkta, toplu taşıma araçlarında, tatilini geçirdiği deniz kıyısında hülasa günlük hayatlarının her anında kitapla arkadaş olduklarını müşahade ederiz. Bunun tam aksine geri kalmış toplumların da okuyarak değerlendirecekleri zamanı, boş ve yararsız işlerle geçirdiklerine üzülerek tanıklık ederiz. Medeniyetin kadim binaları olan eğitim, bilim ve sanatın temelleri kitaplarla atılmıştır. Dolayısıyla kitaptan uzaklaşmak, aslında bir anlamda medeniyetten uzaklaşmaktır; karanlığı aydınlatan kandilleri söndürmektir. Asla şüphe yoktur ki; kitap adlı ilim, irfan ve hakikat kaynağıyla bağlantısını koparan toplumlar, hiçbir zaman medeniyet deryasına yelken açamayacaktır. İnsanoğlu okumadan ne kendisini ne de medeniyetini geliştirme imkanına sahip olamaz. Hele ilk emri "Oku" olan, "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? " diyerek ilmin ve cehaletin farkını ortaya koyan yüce bir dinin müntesiplerinin kitaptan uzak durması kesinlikle düşünülemez. Bu anlamda inancının gereği olarak gittiği her yere ilim, irfan ve ahlak bina eden şanlı bir neslin torunlarının, dünyanın bütün milletlerinden daha fazla kitap okuması gerektiği asla şüphe götürmemektedir. PISA Direktörü Andreas Schleicher'e göre; günümüzde artık okuryazarlığın bilgi bulup çıkarmak değil, bilgi inşa etmek olduğunu söylüyor. Bugün artık müthiş bir bilgi kalabalığı var ve bilgiye erişim çok kolaylaşmış durumda. Bu kalabalığın içinde karşınıza çıkanı olduğu gibi almak artık söz konusu değil. Önemli olan, aralarından doğru ve gerekli bilgiyi anlayıp seçebilmek. Bu şekilde bir değerlendirmeyi yapabilmek için de, öncelikle okuduğunu anlamak, konuyla bağlantı kurabilmek gerekiyor. Okuduğunu anlamak, ancak daha çok okuyarak, zengin bir çeşitlilik içinde okuyarak, okunanın üzerine düşünerek, tartışarak gelişebilir. Böylece, bize sunulanı olduğu gibi almakla yetinmeyip bunun ötesine geçerek kendi değerlendirmelerimizi, analizlerimizi yapabilir hale geliriz; analitik düşünce gücümüz artar, ufkumuz daha çok açılır ve bunu takiben yeni bilgi üretir hale geliriz. Bizler kitaba, eğitim ve öğretime değer veren bir medeniyetin takipçileri olarak zihnimizi ve gönüllerimizi bilgi ve irfanın ışığıyla aydınlatmalıyız. Bunun için de yalnızca okumakla yetinmemeli, okuduklarımız üzerine düşünmeli ve bu doğrultuda kendimizi ve yaşadığımız toplumu olumlu yönde dönüştürmeliyiz. Böylesine değerli bir amaç ise elbette çaba gerektiren bir durumdur. Merhum Üstad Sezai KARAKOÇ'un dediği gibi; "Anlamak masraflı bir iştir; emek, gayret, samimiyet ister". Kötülüğün olmadığı; iyiliğin, merhametin, sevginin hakim olduğu huzurlu ve erdemli bir toplum için her birimiz bu emeğe talip olmalı ve hep birlikte bir "okuma kültürü" inşa etmeliyiz. Özellikle son yıllarda iletişim araçlarının ve internetin hayatımızın olmazsa olmazı haline gelmesinden dolayı kitaplara olan ilgi gittikçe azalmaktadır. Oysa her zamankinden daha çok kitap okumamız gereken bir çağda yaşıyoruz. Yapılan araştırmalara göre, kitap okumayan çocuklar normal bir cümleyi 45 saniyede anlayabiliyorken, bu süre kitap okuma kültürü edinmiş çocuklarda 13 saniyeye düşüyor. Bu yüzden millet olarak kitaplara gereken değeri vermeli özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırmalı, kitaba dokunmaktan ve okumaktan zevk alan nesiller yetiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Sayısız kitabı bünyesinde barındıran, çok değerli yazar ve şairlerimizin yer aldığı ve çok sayıda kitapevinin katılımıyla oluşan 2. Kitap fuarımızın Ümraniyeli kitapseverlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu Fuarın organizasyonda emeği geçen, başta değerli Belediye Başkanımız olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. " diyerek sözlerini tamamladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, her şeyin önce okuyarak başladığına dikkat çekerek, belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Demircan, "Toplum hayatı 3 ayaklı. İyi planlanmış bir şehir, iyi bir kültürel hayat birikimi sonra da ona dayanarak icra edilecek bir yaşam sanatı. Belediyelerimiz bunu çok iyi gerçekleştiriyor. Şehirlerin meydanlarında artık çöp, çukur, çamur yok. Kitap var, kültür var, sanat var" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı konuşmada, yaklaşık iki hafta önce millet bahçesinin açılışı için ilçeye geldiklerini belirterek, "Ümraniye'ye her geldiğimizde böyle bir güzel hediyeyle karşılaşıyoruz. Elinize, gönlünüze, emeğinize sağlık. Ümraniyeli kardeşlerimizin böyle bir imkanla bir araya getirilmiş olması, buluşmuş olması ayrıca güzel. Biz hep kitap medeniyeti olmakla övünürüz ama aslında sözlü ve yazılı kültürü ve medeniyeti bir araya getirmiş bir geleneğin mensuplarıyız. 'Oku' emriyle başlayan ama çok kısa bir sürede bunu yazıya çevirerek hem alemdeki ayetleri hem de yazılmış, kaleme alınmış ayetleri ve işaretleri okuma eylemini en üst seviyelere çıkartmış bir medeniyetin mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kurulan millet kıraathaneleri, yeni kütüphaneler, okuma salonları, basılan kitaplar, kitap ve yayın dünyasına verilen destek işte burada, bu tür kitap fuarlarıyla kendini tekrar tekrar gösteriyor. Dolayısıyla artık okumamak, kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok. Sadece şuraya baktığınız zaman bile onlarca kültür ve sanat etkinliği, söyleşiler, imzalar, buradaki yazarlarımız bu düşünce dünyasının zenginliğini ortaya koyuyor. Bu vesileyle belediye başkanına, ekibine ve fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Okuyucusu, meraklısı, kitapseveri bol olsun. " şeklinde konuştu. Yapılan açılış konuşmalarının ardından İbrahim Kalın başta olmak üzere tüm katılımcılar, kurdele keserek fuardaki stantları gezdi. Açılış nedeniyle düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Dr. Ravza Kavakcı Kan, Erol Kaya ve Osman Boyraz, Kaymakamımız Cengiz Ünsal, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Salim Çetinkaya, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Okurlarıyla söyleşi yaparak kitaplarını imzalayan İbrahim Kalın, Türkiye'nin köklerinin sağlam olduğuna, emin adımlarla ilerlemeye devam edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Tarihi nasıl okuduğumuza bir bakmamız gerekir. Farklı kültürlere, medeniyetlere saygı göstermemiz gerekir. Çeşitlilik, kültürel zenginliktir. Bu anlamda kitaplarla geçirdiğimiz vakitte çok kıymetlidir. Kitap okumak, çok ciddi bir iştir" diyerek söyleşiyi noktaladı. Kitap Fuarı; Onur Yazarı Sadettin Ökten, İhsan Süreyya Sırma ve Necmettin Alkan'ın söyleşisiyle devam etti. Kitapseverlerin ilgisi oldukça yoğun oldu. 2. Ümraniye Kitap Fuarı'na 100'den fazla yayınevi ve yazar katılacak. Önemli yazarların okurlarla buluşacağı fuarda, imza günleri ve konferanslar düzenlenecek. Bugün (20 Kasım Cumartesi) başlayan olan fuar, 28 Kasım Pazar günü sona erecek.

