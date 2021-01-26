Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor
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Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor

26.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:43

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım kararından vazgeçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan misilleme geldi. Bakanlıklara Volkswagen'in kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılmaması talimatı verildi. Volkswagen'in yerine Renault, Ford ve Toyota markaları önerildi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen, siyasi nedenlerle Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçmişti. Bu kararın üzerine Cumhurbaşkanlığı birçok kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılan başta Passat modeli olmak üzere Audi araçların değiştirilmesi için bakanlıklara uyarı yaptı.

ALMAN DEVİ TÜRKİYE YATIRIMINDAN VAZGEÇMİŞTİ

Volkswagen, 2020 yılı içinde Manisa'da fabrika kurmak için çalışma başlattı. Ancak bu fikirden önce pandemi nedeniyle daha sonra ise Türkiye'deki siyasi durum bahane edilerek vazgeçildi. Volkswagen yöneticisi Herbert Diess, Türkiye'de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin ülkemizdeki siyasi durum olduğunu açıkladı. Manisa'da geçen yıl inşasına başlaması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi öngörülüyordu.

3 MARKA ÖNERİLDİ

Sözcü'nde Veli Toprak'ın haberine göre, Volkswagen'in fabrikadan siyasi nedenle geri adım atmasına hükümet kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanlığı, bazı bakanlıklara Passat başta olmak üzere Audi'ye ait araçların makam arabası olarak kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Alman malı makam araçlarının peyderpey değiştirilmesi istendi. Kamuda kullanılacak yeni araçlar için marka önerisi yapıldı. Renault'a öncelik verilmesi ayrıca Ford ve Toyota marka araçların da kamuda kiralanması istendi. Üst model kiralamalarda Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor
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