Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini tekrarlamışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini tekrarlamışlardır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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