Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini tekrarlamışlardır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA