Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Hocalı katliamını anlatan video paylaştı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Hocalı katliamını anlatan video paylaştı

26.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hocalı katliamının hesabını hukuk önünde soracaklarını belirterek, "Hocalı katliamını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hocalı katliamının hesabını hukuk önünde soracaklarını belirterek, "Hocalı katliamını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Ermenistan'ın 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı'da yaptığı katliamın anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan video paylaştı.

Paylaşımında, Ermenistan'ın 29 yıl önce bugün Azerbaycan'ın toprağı olan Hocalı'da yüzlerce sivili katlettiğini anlatan Altun, "Bu katliamın hesabını hukuk önünde soracağız. Hocalı katliamını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ermeni güçleri bölgeyi etnik olarak temizlemek için oradaydı"

Videoda, Ermenistan askerlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı kasabasını işgal ettikleri hatırlatılarak, "Ermeni ordusu, kasabaya girdikten sonra silahsız sivil halka kurşun yağdırdı. Erivan'ın amacı işgalle sınırlı değildi, Ermeni güçleri bölgeyi etnik olarak temizlemek için oradaydı. Ardından gelen trajedi, Dağlık Karabağ Savaşı'nın en karanlık anlarından biri olacak ve Hocalı katliamı olarak anılacaktı." ifadelerine yer veriliyor.

Saldırıya uğrayan ve bölgeyi terk etmek zorunda kalan sivillerin görüntülerinin bulunduğu videoda, "Ermeni birlikleri kasabayı yok ederken 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 sivili katletti, 155 çocuğu yetim bıraktı. Katliamdan kaçacak kadar şanslı olanlar Azerbaycan'ın başka şehirlerine göç etmek zorunda kaldı. Şimdi, neredeyse 30 yıl sonra Hocalı hala harap durumda ve katliamın kurbanları hala adalet arıyor." bilgisi paylaşılıyor.

Videoda, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı bir kez daha askeri harekat başlattığı anımsatılarak, şunlar kaydediliyor:

"Ama bu sefer sonuç farklı oldu. Bakü, vatandaşlarını korumak için hızla harekete geçti ve ardından kararlı bir karşı saldırı başlattı. Yakın müttefiki Türkiye'nin güçlü desteğiyle Azerbaycan 30 yıllık işgalden sonra topraklarının çoğunu kurtarmayı başardı. Hocalı da tekrar eski günlerine kavuşmayı bekliyor. Hocalı katliamı kurbanlarını anarken, kardeş millet Azerbaycan için de çok daha parlak bir gelecek ümidi görüyoruz."

Video, yan yana dalgalanan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının görüntüsüyle sona eriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Hocalı katliamını anlatan video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Hocalı katliamını anlatan video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Hocalı katliamını anlatan video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Hocalı katliamını anlatan video paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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