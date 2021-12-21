Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Koç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize Kurtuluş", yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" isimli fotoğraflarını tercih eden Koç, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Koç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri

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