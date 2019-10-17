Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pence'i karşıladı

17.10.2019 16:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşılaşması ve tokalaşması ANKARACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşıladı.

Kaynak: AA