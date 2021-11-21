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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Superbike Şampiyonu olan Razgatlıoğlu'nu kutladı

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Superbike Şampiyonu olan Razgatlıoğlu'nu kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Gurur duyuyoruz seninle şampiyon. Dünya Superbike Şampiyonası'nda tarihimizin ilk dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu

AA / Abdullah Yasin Güler - Spor Haberleri

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