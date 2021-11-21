Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Superbike Şampiyonu olan Razgatlıoğlu'nu kutladı
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Gurur duyuyoruz seninle şampiyon. Dünya Superbike Şampiyonası'nda tarihimizin ilk dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Abdullah Yasin Güler - Spor Haberleri
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