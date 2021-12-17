Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan OHAL iddiasına yanıt: Gündemimizde olması mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu.

OHAL ÇIKIŞINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİ

Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili daha sonra özür dilemişti. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti.

TBMM'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Daha sonra yeni bir açıklama daha yapan Özgenç, "Sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiş durumdadır. Bu nedenle TBMM'de genel görüşme yapılmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: MÜMKÜN DEĞİL

Özgenç'in çok tartışılan "ekonomik OHAL" iddiasıyla ilgili hükümet kanadından peş peşe tepkiler gelirken bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis'te konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iddiaları reddederek, "Tüm adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacağız. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre bir ülke olarak yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeye devam edecek. Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır. Bu genel şiarımızı zedeleyecek herhangi bir uygulama söz konusu olamaz." açıklamasını yaptı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet