Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pençe-2 harekatını yapıyoruz, teröristleri yerle yeksan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pençe-2 harekatını yapıyoruz, teröristleri yerle yeksan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pençe-2 harekatını yapıyoruz, teröristleri yerle yeksan ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pençe-2 harekatını yapıyoruz, teröristleri yerle yeksan ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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