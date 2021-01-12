Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi

12.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:03

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi.

Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesi

kendisiyle konuşmak isteyen amatör sporcularla bir araya gelen Erdoğan, pandemiden dolayı maçların on aydır oynanmadığını belirterek, "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız." ifadelerini kullandı.

Bu durumun sadece Ankara için mi geçerli olduğunu, diğer yerlerde olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sporcu, "Biz Türkiye genelinden geldik. Ardahan'dan Edirne... Şu anda bütün futbolcu kardeşlerimiz, size sesimizi duyurmak için dualarla geldik, çok şükür sesimizi duyurduk." diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi talimatını verdi.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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