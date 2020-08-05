Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Dereli fiilen geçen yıl görevi bırakmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Dereli fiilen geçen yıl görevi bırakmıştı.

2016 YILINDA BAŞKAN OLMUŞTU

Maliye Bakanlığında Hesap Uzman Yardımcısı olarak 1997 yılında göreve başlayan Dereli, 2008-2012 arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı olarak çalıştı. Dereli, 25 Eylül 2012'den bu yana Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Dereli Mart 2016 itibariyle MASAK Başkanı olmuştu.

Osman Dereli

MASAK NEDİR?

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kara para aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi ile görevlendirilmiş ve 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen göreve başlamış bir kuruldur.