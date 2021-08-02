Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınında zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da telefonla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınında zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da telefonla 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti

MERSİN - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınında zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da telefonla 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Aydıncık ve Silifke orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'da beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları ile ilgili bürokratlarla yangından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Elvan, zararlarının tamamının devlet tarafından karşılanacağının sözünü verdi.

Elvan ayrıca ziyaretler sırasında karşılaştığı 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla görüştürdü. Telefonda geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Çok büyük geçmiş olsun" dedi.

Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar" şeklinde konuştu.

Süleyman Küçük ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı oldu
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı oldu
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 'Katar' paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Alişan Ece Erken Yıldız Tilbe Kerem Kamışlı
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:57:59. #1.16#

title