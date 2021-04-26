Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Geçtiğimiz günlerde Kabine revizyonu sonrası görevinden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan alması tepkiyle karşılanmıştı. Yeni kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na getirilen Derya Yanık'ın da daha önceden MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili tweetleri çok konuşulmuştu. Erdoğan bu iki isim için "Arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum. Gerektiğinde birikimlerinden istifade etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

21 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Kabine'de bir dizi değişikliğe gidilmişti. Bu kararda son dönemde tartışılan Ruhsar Pekcan görevden alınıp yerine Mehmet Muş Ticaret Bakanı olarak atanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ikiye bölünmüş ve Zehra Zümrüt Selçuk'un yerine çok tartışılan Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamasında iki isme de yer verdi ve yapılan eleştirileri kınadı.

"GEREKTİĞİNDE İSTİFADE ECEDEĞİZ"

Derya Yanık ve Ruhsar Pekcan'a sosyal medyadan tepki gösterilmesine Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta Kabinemizde küçük bir değişiklik yapmıştık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı ikiye böldük. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı hem ikiye böldük hem de iki yeni isme görev verdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı Profesör Doktor Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'nı ise Mehmet Muş arkadaşımız devralmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Görevlerini devreden Zehra Zümrüt Selçuk, Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza ülkemize yaptıkları destekler için şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum. Gerektiğinde birikimlerinden istifade etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

DEZENFEKTAN ALIMI BAŞINI AĞRITMIŞTI

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait olan şirketten dezenfektan alımı gerçekleştirdiğini iddia edilmişti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pekcan ailesine ait şirketten dezenfektan satın alındığı iddiası yalanlanmazken tutarın 9 milyon TL olmadığına vurgu yapılmıştı.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın ise geçtiğimiz yıllarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için attığı tweetler sosyal medyada gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum
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