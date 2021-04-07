Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı...

Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz."

Son Dakika! 'Müjdeyi vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz
Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Demet Akalın Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Kutlu Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:44:18. #1.16#
title