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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Medipol Başakşehir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019/20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu olup tarihi bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

27.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:29

2019/20 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da bu ziyarette yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Medipol Başakşehir'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Medipol Başakşehir'i kabul etti

FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Medipol Başakşehir, kulübün kurucularından Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı formayı da emekli etti.

6. FARKLI ŞAMPİYON

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu zaferle birlikte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından Süper Lig tarihindeki 6. farklı şampiyon oldu.

KUPAYI TÖRENLE ALDI

Turuncu lacivertliler, son hafta oynanan Kasımpaşa maçının ardından Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Medipol Başakşehir'i kabul etti

Manşet

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