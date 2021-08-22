Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesi adına personel sayısını artırma kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan, 5 bin 872 yeni personel alınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacağını duyurdu.

"5 BİN 872 AŞÇI VE PERSONEL ALINACAK"

Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 5 bin 872 yeni personel alınacak
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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak - Haberler Ekonomi
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