Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesi adına personel sayısını artırma kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan, 5 bin 872 yeni personel alınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacağını duyurdu.

"5 BİN 872 AŞÇI VE PERSONEL ALINACAK"

Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerine yer verdi.