Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırıları, aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri inşallah...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırıları, aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri inşallah...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırıları, aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri inşallah...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırıları, aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri inşallah annelerin öncülüğünde hezimete uğratacağız. Hiç endişeniz olmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırıları, aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri inşallah annelerin öncülüğünde hezimete uğratacağız. Hiç endişeniz olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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