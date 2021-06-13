Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında, "Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaştı. Rezervimiz düşüyor diye zil takıp oynayanlar var, onların bu oyunlarını da bozmuş olduk. 135 milyar dolara kadar çıkmıştık, tırmanışı sürdüreceğiz" sözlerine yer verdi.

Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi öncesi Atatürk Havalimanı'nda toplantı düzenleyen Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz seviye 100 milyar dolara ulaştı" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz.

"ÇİNLE ÇOK ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA YAPTIK"

Merkez Bankası rezervi 100 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ükelerin kendi yerel paralarıyla ticaretleri merkez bankaları arasında yapılan ve swap adı verilen para takasıyla gerçekleşiyor.

"TIRMANIŞI SÜRDÜRECEĞİZ"

En büyük ticaret ortaklarımızdan Çin ile yerel paralarla ticaret konusunda çok önemli bir anlaşma yaptık. 2.4 milyar dolarlık swap anlaşmamızı 3.6 milyarlık ek ile 6 milyar dolara çıkardık. Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Bazılarına göre rezervimiz düşüyor diye zil takıp oynayanlar var, onların bu oyunlarını da bozmuş olduk. 135 milyar dolara kadar çıkmıştık, buraya doğru inşallah çıkacak. Bu tırmanışı sürdüreceğiz."