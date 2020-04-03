Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak, milletten ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir.
03.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak, milletten ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir."
Kaynak: AA