Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak, milletten ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak, milletten ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir." Kaynak: AA