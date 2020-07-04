Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin Avrupa'da bir numara, dünyada ise sayılı olduğunu belirterek, "Hamdolsun, biz bu noktaya gelmiş bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
04.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin Avrupa'da bir numara, dünyada ise sayılı olduğunu belirterek, "Hamdolsun, biz bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra ise icraatlarımızla bu hastanelerimiz sağlık turizminde çok ciddi bir çekim alanı oluşturacaktır." dedi.

Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasının ardından hastanenin servis yetkililerine bağlanarak bilgi aldı.

Hastane hakkında verilen bilgileri dinleyen Erdoğan, "Bizim şehir hastanelerimiz, bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa'da bir numaradır, dünyada ise sayılıdır. Hamdolsun, biz bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra ise icraatlarımızla bu hastanelerimiz sağlık turizminde çok ciddi bir çekim alanı oluşturacaktır." diye konuştu.

Yeşilköy'deki hastaneyi 45 günde yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedik ki 'Uçak ambulanslarla hastalar Yeşilköy Havalimanı'na insin, hemen yürüme mesafesinde oraya gidiversin.' Bir de dedik ki, 'Şöyle Sancaktepe'de de bir tane yapalım. Orada da askeri havaalanı vardı. Askeri havaalanına gelsin, yürüme mesafesinde yine orada tek katlı, tek odalı malum hastanemiz var. Bütün ileri teknoloji ve sağlık teknolojisiyle her ikisi de 1008'er odalı bu hastanelerimizle sağlık turizminde bir sıçramayı yapalım.' Daha ilerisini düşünelim dedik. Çam-Sakura Şehir Hastanesi'ni de İstanbul'da Avrupa Yakası'nda yaptık. Anadolu Yakası'nda da Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastane'miz aynı teknolojiye sahip. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Sabiha Gökçen hemen şurada. Aynen yürüme yolu. Allah göstermesin fevkalade bir durum olduğu anda mesela dün Sakarya'dan bilmiyorum, yanık için niçin farklı yere gittiler? Halbuki yanık için merkez burada güçlü bir şekilde var. ya bilmiyorlar. "

Geçmişte yanık tedavilerinde İstabul'da çok sıkıntılar çekildiğini aktaran Erdoğan, "Bunlar bizden önceki olaylar. Yani düşünün bir yanık merkezi koskoca GATA'da İstanbul'da yoktu. Şimdi hastanelerimizde yanık tedavi merkezlerimiz var. İşte bunlardan bir tanesi de Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanemizde. Gerek travmatolojik bütün tedaviler gerek yanıklarda buralarda ciddi neticeler alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beyin ameliyatı olan çocukla video konferans aracılığıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Sağlık Turizmi Kliniği Sorumlusu Mehmet Mustafa Altıntaş'a bağlanarak çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sağlık turizminde hedeflerinin hasta memnuniyeti odaklı hızlı, etkin ve güncel sağlık hizmetini sunmak olduğunu söyleyen Altıntaş, hastanenin beyin cerrahi bölümünde tümör ameliyatı geçiren 4 yaşındaki Abdülkadir isimli çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermek istediğini belirtti.

Hastane yatağındaki çocuk Erdoğan'a Rabia işareti yaparak asker selamı verdi. Çocuğa ağrısının olup olmadığını soran Erdoğan, "Maşallah Abdülkadir şimdiden askerliğe alışmış, asker selamı veriyor. Ama selamı nasıl verdiğini görüyorsunuz değil mi?" dedi.

Kendisine hediye olarak verilen arabayı beğenip beğenmediğini soran Erdoğan, çocuk ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çocuğun babasına kaç çocukları olduğunu soran Erdoğan, babanın 4 çocukları olduğunu söylemesi üzerine, "Sen verdiğimiz talimata uymuşsun. Ama maharet sende değil yalnız annede." diye konuştu.

Erdoğan daha sonra Onkoloji Binası'nda tomoterapi alanına bağlandı. Burada Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Dr. Sevda Cömert'ten çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, Türkiye'nin solunum cihazlarını süratle üretir hale geldiğini ve ciddi siparişler almaya başladığını kaydetti. MR, tomografi ve ultrasonografi cihazlarının da üretiminin yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Acaba dünyada piyasa bulur muyuz bulmaz mıyız hiç bunları düşünmememiz gerekiyor. Biz biliyoruz ki inşallah arz olursa talebi de olur. Türkiye bunu başarmalıdır ve başaracağız." dedi.

Göğüs Cerrahisi Sorumlusu Dr. Kadir Burak Özer'den de çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, Özer'in yurt dışındaki eğitimi sırasında edindiği bilgileri insanlığın yararına kullanacağına inandığını dile getirdi.

Radyasyon Onkolojisi Kliniği Sorumlusu Dr. Gökhan Yaprak ile de bir bağlantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah gayretinizi ziyade etsin inşallah. Biliyorsunuz doktorlarımızın bizim değerlerimizde çok önemli bir yeri var. Hastalarımız her şifa buluşunda doktorlarımıza ayrı ayrı dualar yaparlar. O dualar da en büyük zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.

"İnme merkezlerinin sayısını artırmamız lazım"

Anjiyografi Ünitesi'nde İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Erdem Gürkaş'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnme merkezlerinin sayısını ülkemiz genelinde artırmamız gerektiği gibi, aslolan birinci derecede insan sayısı, yani hocalarımızın, doktorlarımızın, hemşirelerimizin sayısını da süratle artırmamız gerekiyor. Bu da tabii birer hoca olarak sizlere düşüyor. Gerek Fransa'da gerek Çin'de almış olduğunuz bu eğitim öğretimi ülkemizdeki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza sizin de vermeniz çok büyük önem arzedecektir. Ben de şahsım milletim adına sizlere teşekkür ederim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Dr. Hasan Fehmi Küçük ile gerçekleştirdiği bağlantının ardından organ naklinin çok önemli bir alan olduğunu söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçmişte Türkiye'de böyle transplantasyon gibi bir olayın cereyanı hiç konuluşmazdı. Böyle bir şey olsa hemen Amerika, hemen Avrupa... Ama şimdi ülkemizde bunun yapılıyor olması bizleri çok çok sevindirmekte. Hele şimdi şehir hastanemizde sizlerin böyle bir adımı başarılı bir şekilde sürdürüyor olmanız da bizleri ayrıca sevindiriyor. Kutluyorum, tebrik ediyorum."

Sosyal mesafeli kurdele kesimi

Bağlantıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, yüklenici firma temsilcileri ve diğer yetkililerle birlikte kesti.

Erdoğan, kurdele kesimi sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda da uyardı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Ahmet Hamdi Çamlı da katıldı. Törene katılan misafirler sosyal mesafeli ve maskeli olarak otururken, tören alanı girişine konulan dezenfektanlı paspaslar dikkati çekti.

Kaynak: AA

Manşet

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