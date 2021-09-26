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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı sosyal medya düzenlemesi geliyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı sosyal medya düzenlemesi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıklıkla dile getirdiği sosyal medya düzenlemesi için 1 Ekim'de TBMM'nin açılması ile birlikte harekete geçilecek. Sahada vatandaşı dinleyen milletvekillerinin aktardığına göre insanlar, muhalefet tarafından ortaya atılan yalan haberlerle karalama kampanyalarına karşı rahatsız durumda. Bu yüzden AK Parti olarak sosyal medyadaki haberler için bir adım atılması kaçınılmaz.

Meclis'in tatile girmesiyle birlikte AK Partili milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşların ayağına gitti. İnsanların dertlerini dinleyen vekiller 1 Ekim'de TBMM'nin açılması ile birlikte bu sorunların çözümleri için kolları sıvayacak.

YALAN HABERLERLE KARALAMA KAMPANYALARI GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre milletvekillerinin en önemli tespitleri arasında muhalefetin sosyal medya aracılığı ile başlattığı karalama kampanyaları ve yalan haberler oldu. Bunun için de "Biz de bu yalan ve iftiralara yanıt vermekte gecikiyoruz. İnsanlar en uçuk şeylere bile inanabiliyor. Hızla yalanları ortaya çıkartıp büyümesini önleyecek bir sistem kurmalıyız" önerisi gündeme getirildi. AK Parti'nin bu noktada daha hassas olacağı, yalan haberler in çok büyümeden hemen yanıtlanacağı bir sosyal medya sistemi kuracağı öğrenildi.

Uzun bir süredir gündemde olan sosyal medya düzenlemesi için TBMM açılır açılmaz harekete geçilecek. Beklenen düzenlemede bireysel hak ve özgürlükler korunacak. Sosyal medya ile ilgili geçen yıl ilk adım atılmış, sosyal medya sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

YEREL SORUNLARA ÇÖZÜM

Türkiye'nin büyük alt yapı yatırımlarını gerçekleştirip ülkenin bu konudaki sıkıntıları çözmesi sahaya da yansıdı. Yol, köprü, havaalanı gibi temel sorunlar çözüldüğü için daha mikro, yani yerel talepler geliyor. AK Parti'nin de önümüzdeki dönem politikalarını buna göre şekillendireceği belirtiliyor.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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