Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındıklı simit önerisini hayata geçiren Ordulu işletmeci, talepten memnun kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
14.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındıklı simit önerisini hayata geçiren Ordulu işletmeci, talepten memnun kaldı.

Altınordu ilçesinde üç simitçi işletmesi bulunan Bahtiyar Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ocak 2019'da Ordu'ya yaptığı gezi sırasında, ayrılmadan önce dükkanını da ziyaret ettiğini söyledi.

Bodur, bu ziyarette simit ikramında bulundukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vatandaşlara ve çocuklara simit dağıttığını belirtti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine öneride bulunduğunu anlatan Bodur, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Simitte neden Ordu'nun da fındığını kullanıp bu ürünü de öne çıkarmıyorsunuz?' önerisi olmuştu. Biz de bu öneri üzerine hemen çalışmalarımıza başladık. Fındığı simitle nasıl buluşturabileceğimizin araştırmalarını yaptık." dedi.

Bodur, çalışmalarının güzel sonuç verdiğini ifade ederek, sade ve susamlı simidin yanı sıra bir süredir fındıklı simidin de üretimini yaptıklarını söyledi.

Toplum tarafından çok sevilen simidi Ordu ve Giresun fındığı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bodur, "Şu anda seri şekilde fındıklı simidin üretimini yapıyoruz. Oldukça da talep aldık. Fırına gelen birçok müşterimiz fındıklı simidi tercih ediyor. Fındıklı simidi ürettiğimiz günden bu yana çok rağbet görüyor." diye konuştu.

Bodur, kendilerine bu öneriyi sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Fırında usta olarak çalışan Kemal Bodur da fındıklı simidin sade simitlere göre yapımının biraz vakit aldığını belirterek, her gün yüzlerce fındıklı simit pişirip satışa hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan için gözaltı kararı verildi Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan için gözaltı kararı verildi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Leyla Güven Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 13:41:48. #1.14#
title