Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Bakan Yanık bizzat paylaştı - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Bakan Yanık bizzat paylaştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara doğal gaz müjdesi vererek, "Vatandaşlara kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek." demişti. Bu konuyla ilgili vatandaşları bilgilendiren Bakan Yanık, "İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı. Bakan Yanık vatandaşlara yapılacak doğal gaz desteğine ilişkin açıklama yaptı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği doğal gaz yardımlarıyla ilgili konuşan Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

ÇOCUK PROFİLİ ARAŞTIRMASI HAKKINDA

Çocuk profili araştırmalarına da değinen Bakan Yanık, "Bakanlık olarak çalışma alanlarımızın tamamında çalışıyoruz. Pek çok araştırmayı öncelikle yapıyor ve o araştırmaların sonuçlarına göre hizmet kitlemizin ihtiyaçlarına göre politikalar geliştiriyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye çocuk araştırması, Türkiye ergen profili araştırması ve Türkiye aile araştırmasını yapacağız. Bunlara baktığımızda çocuk genç ve aile yapısı içerisinde bir genel çerçevesini çizmiş olacağız." diye konuştu.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Yorumlar (14)
MUSTAFA YILDIRIM :nazif düşünceli adam,sence zamlar ve gelir giderin karşılıyor mu ? Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
Dr.Kimbel:Bu ana kadar bana ne kömür nede doğalgaz yardımı verildi Cevap Yaz 0 14 Yayından Kaldır
Mücahit Kılıç:Haziranda ver istersen daha iyi olur mart erken Cevap Yaz 0 14 Yayından Kaldır
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