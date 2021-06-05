Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmaları yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğinin müjdesini açıklaması üzerine gözler Mersin'in Silifke ilçesine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmaları yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğinin müjdesini açıklaması üzerine gözler Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarında demirleyen Yavuz sondaj gemisine çevrildi.

Silifke ilçesindeki Mahallesi açıklarında demirleyen "Yavuz sondaj gemisi", kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemlerini sürdürüyor.

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hazırlık, bakım ve ikmal işlemlerini tamamladıktan sonra yeni görev yerine hareket edecek.

İkmal ve bakım için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.

"Gemilerimizle gurur duyuyoruz" diyen AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, "Milli gemimiz güzel ilçemizin Taşucu Mahallesi açıklarında demirlemiş bulunmaktadır. Burada bakım ve ikmal çalışmaları devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile görev yerleri belirlendiğinde ülkemize katma değer sağlayacak doğal gaz çalışmalarında yer alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Milletine vermiş olduğu müjdeler gayet olumludur. Dünya açısından da ülkemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu müjdelerle anlamaktayız. İnşallah ilerleyen süreçte güzel müjdeleri aldığımızda ülke ekonomisine gereken katkıyı sunmuş olacaktır. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı faaliyete geçirdiğimizde bu ülkenin ne kadar çok hizmet alabileceğini ve bu ülke için neler yapılabileceğini göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basının gündeminde! Büyük keşfi ajanslar son dakika geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basının gündeminde! Büyük keşfi ajanslar son dakika geçti
135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor
135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor
Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak
Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 09:51:00. #1.16#

title