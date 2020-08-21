Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz" açıklamasından sonra gözler bugünkü konuşmasına çevrildi. Bu sırada sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf kulisleri hareketlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve "Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dediği müjde öncesi heyecanlandıran bir fotoğraf ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Zonguldak Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyeti yürüten Fatih gemisine götürülmek üzere bir gemiye yüklenmiş canlı yayın aracının görüntülendiği iddia edildi.

VERİLECEK MÜJDE, DOĞAL GAZ REZERVİ Mİ?

Kulislerden gelen bilgilere göre Türkiye Karadeniz'de çok ciddi bir doğal gaz rezervi buldu. Ancak, bu rezervin müjdesi verilmek için yaklaşık bir ay beklendi. Beklenme nedeni ise rezervle ilgili gerekli çalışmaların yapılması oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta da Zonguldak Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyeti yürüten Fatih gemisine götürülmek üzere bir gemiye yüklenmiş canlı yayın aracının görüntülendiği iddiası ortalığı karıştırdı.

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