Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz" açıklamasından sonra gözler bugünkü konuşmasına çevrildi. Bu sırada sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf kulisleri hareketlendirdi.

21.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve "Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dediği müjde öncesi heyecanlandıran bir fotoğraf ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Zonguldak Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyeti yürüten Fatih gemisine götürülmek üzere bir gemiye yüklenmiş canlı yayın aracının görüntülendiği iddia edildi.

VERİLECEK MÜJDE, DOĞAL GAZ REZERVİ Mİ?

Kulislerden gelen bilgilere göre Türkiye Karadeniz'de çok ciddi bir doğal gaz rezervi buldu. Ancak, bu rezervin müjdesi verilmek için yaklaşık bir ay beklendi. Beklenme nedeni ise rezervle ilgili gerekli çalışmaların yapılması oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta da Zonguldak Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyeti yürüten Fatih gemisine götürülmek üzere bir gemiye yüklenmiş canlı yayın aracının görüntülendiği iddiası ortalığı karıştırdı.

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı güneş paneli fabrikasının açılışında cuma günü tüm Türkiye'ye büyük bir müjde vereceğini açıklamıştı. Kulislerde müjdenin ne olacağına dair tahminler yapılırken, Erdoğan bugün 15:00'de Dolmabahçe Sarayı'nda ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı

Manşet

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