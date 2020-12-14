Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. 2 milyon esnaf için uygulamaya alınacak paket kapsamında kira ve fatura desteği yapılacak. Destek miktarı esnafın gelir kaybına göre tespit edilecek, uygulama pandemi tedbirleri sona erene kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Pandemi döneminde çiftçiyi ve esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" sözleri milyonlarca esnafı heyecanlandırmıştı.Erdoğan'ın kira müjdesinin detayları ortaya çıktı. Pandemiden en çok etkilenen esnafa destek geliyor. Doğal gaz, elektrik ve su faturaları öteleniyor.

İşte 2 milyon esnafa verilecek destek paketinin ayrıntıları:

Kiranın yanı sıra diğer faturalar da paket kapsamına alınacak.

Borcun bir kısmı hibe olarak karşılanacak.

Destek miktarı esnafın gelir kaybına göre tespit edilecek.

Uygulama pandemi tedbirleri sona erene kadar devam edecek.

FATURALAR İÇİN İNDİRİM

Takvim'de yer alan habere göre, Kabine toplantısında koronavirüsle mücadelede gelinen son durum, uygulanan tedbirlerin sahaya yansıması ve başta kiralar olmak üzere salgından olumsuz etkilenen kesimleri desteklemek için atılabilecek adımlar ele alınacak. Kira desteğinin yanı sıra su, elektrik ve doğal gaz faturaları için indirimin de gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca bankacılık tarafında da borç ötelenmesi, düşük faizli uzun vadeli kredi gibi seçenekler üzerinde de durulduğu ifade ediliyor.

KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN PAYLAŞILACAK

Geçtiğimiz haftalarda çıkan yeniden yapılandırma yasasının kapsamında çiftçi borçları yer almamıştı. 5 milyar liralık çiftçi borçlarına ilişkin düzenlemenin ayrı bir teklif olarak en kısa sürede TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Destekler konusunda alınacak kararlar, kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.