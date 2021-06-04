Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz" müjdesi sevinçle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz" müjdesi sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz' müjdesi sevinçle karşılandı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kentte çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını heyecanla ekranlardan takip etti.

Kent sakini Anıl Bal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla izlediklerini ve müjdeden de büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Bal, "Bulunan rezerv hem Zonguldak hem de ülkemiz için çok büyük bir nimet. İnşallah bu rezerv en kısa zamanda ekonomiye kazandırılır, özellikle Zonguldak'ımız için güzel olur. Bizim için önemli olan Zonguldak ve ülkemiz." diye konuştu.

Maden işçisi Seyit Palaz da rezervin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz de çok sevindik. Cumhurbaşkanımızdan duymamız da güzel oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz' müjdesi sevinçle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz' müjdesi sevinçle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz' müjdesi sevinçle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz' müjdesi sevinçle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz" müjdesi sevinçle karşılandı - Haberler
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