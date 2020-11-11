Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi

Geçen cuma rekor kırarak 8.58 seviyesini gören dolar kuru, yeni işlem haftasında 8 TL'nin altına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni bir döneme girildiği söyleyen ve piyasalara net mesajlar veren açıklamalarıyla TL yükselişe geçerken, dolar/TL 7.85 seviyesine geriledi.

Dolar kuru geçen hafta 8.58 seviyesini gördükten sonra yeni işlem haftasında hızla 8 TL'nin altına indi. Türk Lirası dolar karşısında haftanın en çok değer kazanan para birimi olurken, son 1 aydaki kayıplarını da geri aldı.

TL'NİN DEĞER KAZANCI YÜZDE 3'Ü AŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL'deki değer kazancı belirginleşirken dolar/TL 7.85 seviyesine indi. Euro ise 9.25 bandında. TL'nin günlük kazancı yüzde 3'ü aştı.

EURO VE STERLİN DE DÜŞÜŞTE

Aynı saatlerde euro 9.24 liradan, sterlin ise 10,40 liradan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR

Küresel piyasalardaki iyimser hava ve yurt içinde kurlarda yaşanan gerilemenin desteklediği hisse senedi piyasalarından da rekor devam ediyor. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, yüzde 0,55'lik artışla 1.249 puanla açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, Erdoğan'ın piyasa mesajları sonrasında 1.260 puana kadar tırmandı.

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek MB'nin görevidir. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz" dedi.