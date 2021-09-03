Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Voleybol Takımımız'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda güçlü rakip Rusya'yı deviren Filenin Efeleri'ni yolculuğu esnasında aradı. Voleybol Takımı, galibiyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etti. Kadın Voleybol Takımımız da bugün finale çıkmak için Sırbistan'la kozlarını paylaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, dün 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geld ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
"HEPİNİZİ TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, "Gerek Nedim hocaya, gerek bütün voleybolcu arkadaşlarımıza, hepsine tebriklerimi iletin. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah" ifadelerini kullandı.