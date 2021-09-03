Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Voleybol Takımımız'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda güçlü rakip Rusya'yı deviren Filenin Efeleri'ni yolculuğu esnasında aradı. Voleybol Takımı, galibiyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etti. Kadın Voleybol Takımımız da bugün finale çıkmak için Sırbistan'la kozlarını paylaşacak.