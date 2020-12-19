Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Üsküdar'da bir fırına uğrayan Erdoğan, alışveriş yaptı. Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahibi Canik Askeroğlu, "Personele baktı. Hijyeni kontrol etti. Ürünleri kontrol etti. Memnun kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğradı. Burada alışveriş yapan Erdoğan bir süre fırında çalışanlarla da sohbet etti. Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu.

AÇILIŞ TÖRENİNE CANLI BAĞLANTI YAPACAK

Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

5-6 ÇEŞİT EKMEK ALDI

Erdoğan'ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu. Fırın sahibi Canik Askeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a odun fırınında pişen ürünlerden sunduklarını belirterek, "Tam buğdaylı ekmek verdik. Nohut mayalı, ekşi mayalı ekmeğimizi verdik. Tam buğdaylı simit verdik. Sokak simidini verdik. Alman çavdarı gibi 5-6 çeşit ekmeğimizi verdik." dedi.

HİJYEN KONTROLÜ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşleriniz nasıl gidiyor?" dediğini kaydeden Askeroğlu, "Bilgi aldı. Ustamızı sordu. Personele baktı. Hijyeni kontrol etti. Ürünleri kontrol etti. Memnun kaldı. Kendisine geldiği için teşekkür ettik. Sağ olsun. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.