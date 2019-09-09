Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımına tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımına tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğü yakalayan Milli Takımı, tebrik etti.

09.09.2019 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımına tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonasında üçüncülüğü yakalayan Milli Takım için bir tebrik mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında "2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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