Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya platformlarına sert tepki: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya platformlarına sert tepki: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformları Facebook ve Twitter için "Hiçbirisinin herhangi bir yanlış iş yaptıkları zaman muhatap alınabilecek bir özellikleri yok. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok bu işlerin" diye konuştu.

Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretleri sonrası yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarına ilişkin yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter için "Bedel ödeyecekler" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Twitter gibi sosyal medya platformlarının burada sadece kuru kuruya bir ofis açmasını kast etmiyoruz. Gelecekler, burada personeliyle her şeyiyle bulunacaklar ve herhangi bir ihlal durumunda cezası da verildiği zaman bu cezaları da tahsil edilecek. Şu an itibarıyla bakıyorsunuz Twitter'ın, Facebook'un hiçbirisinin herhangi bir yanlış iş yaptıkları zaman muhatap alınabilecek bir özellikleri yok. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler. Başka çaresi yok bu işlerin."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya platformlarına sert tepki: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya platformlarına sert tepki: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok - Haberler Ekonomi
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