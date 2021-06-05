Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Şırnak'a canlı bağlantı ile bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Pehlivan'ın elinde makas olmadığını gören Erdoğan, esprili bir dille Vali'ye "Makas yoksunu musun?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Millet Bahçelerinin açılışlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa, Millet Bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da insanlarımıza adeta nefes borusu olmuştur" sözlerine yer verdi.

"MAKAS YOKSUNU MUSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Şırnak'taki Araç ve Konteyner Teslim Töreni'ne canlı olarak bağlandı. Açılış sırasında makaslar kurdeleyi kesmeleri için çocuklara verildi. Ancak Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın makasının olmadığı görüldü. Erdoğan, Vali Pehlivan'ın elinde makas olmadığını görünce "Makas yoksunu musun?" diye sordu.

"TÜM ÇOCUKLARA MAKAS GÖNDERİLECEK"

Esprili soru yüzlerde gülümsemeye neden olurken Vali Pehlivan, "Teslim alma şeklinde olduğu için kurdele kesilmeyecek sandık, ama çocuklarımız ve gençlerimiz kesiyor" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise her çocuğun elinde makas olmadığını görünce Vali'ye "Mutlaka bu çocuklara daha sonra makas göndermelisin" diye talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
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