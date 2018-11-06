Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a: Takım Kaptanımız, Gazimiz Osman Çakmak Sakın Üzülme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Ampute Milli Takımımızı Dünya Kupasındaki başarısı nedeniyle kutladı. Ayrıca Erdoğan, final maçında penaltı kaçıran Osman Çakmak'ı da teselli etti.

"SAKIN ÜZÜLME"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ampute Milli Takımı, maç boyunca üstündü ama penaltılarda 5-4 mağlup oldular. Takım kaptanımız, gazimiz Osman Çakmak kardeşimiz penaltıyı kaçırdığı için üzüldü, sakın üzülme. Galibiyet haktır, ancak mağlubiyette haktır.Avrupa Şampiyonu olduk, Dünya 2.'si olduk. İnşallah Dünya Şampiyonu da oluruz. Milli takımımızı bu başarısından dolayı şahsım ve milletim adına kutluyorum." dedi.