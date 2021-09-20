Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine infografikli yanıt - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine infografikli yanıt

AA - Haberler | Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine infografikli yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından devlet yurtlarına ait kapasite bilgilerini infografikle paylaştı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere eğitim-öğretim alanında sağlanan imkanlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkanlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz." ifadesini kullandı.

Yapılan hizmetlerin sayısal verilerinin ve görsellerinin yer aldığı grafikte 2002 ve 2021 yılları arasındaki yurt sayısı, kapasitesi, yatak tipleri, yurt bulunan il/ilçe, beslenme yardımı ile lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin sayısı ve bu öğrencilere verilen burs ve kredi miktarları paylaşıldı.

Buna göre 2002'de 190 olan yurt sayısı 2021'de 769'a, 182 bin 258 olan yatak sayısı 719 bin 567'ye, yurt bulunan il sayısı 75'ten 81'e, ilçe sayısı 57'den 241'e, beslenme yardımı 9 liradan 570 liraya, kredi ve burs verilen öğrenci sayısı 451 bin 550'den 1 milyon 449 bin 387'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci yurt eleştirilerine cevap

Kredi ve burs miktarı ise lisans öğrencileri için 45 liradan 650'ye, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için 135 liradan 1950 liraya çıktı.

AA - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası fahiş fiyatlara karşı harekete geçildi! Hal Yasası geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası fahiş fiyatlara karşı harekete geçildi! Hal Yasası geliyor

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Cristiano Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine infografikli yanıt - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 21:18:17. #1.17#